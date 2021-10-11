Под Новосибирском водитель погиб, врезавшись в остановку на глазах у сына

Водитель погиб после столкновения. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ЧП произошло в Барабинском районе Новосибирской области: как сообщили очевидцы на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». авария случилась на 4 километре дороги из Барабинска в село Новоульяновское,

- 39-летний мужчина ехал на седане Toyota Avensis, - рассказывают в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54». - Удар был настолько сильным, что после столкновения с авто столб вырвало, а бетонная конструкция лишилась части стены.

Сообщили очевидцы и еще одну страшную деталь случившегося:

- Мужчина был в подавленном состоянии из-за развода с женой. За пару минут до аварии он высадил из автомобиля своего сына и нажал на газ и врезался в столб и остановку. увидев это, мальчик потерял сознание, - добавляют очевидцы. - Спасти водителя не удалось.

Теперь во всех обстоятельствах случившегося разбирается полиция.

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