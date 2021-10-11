В Новосибирск придет потепление до плюс 7 градусов

Новосибирцев ждет переменчивая погода. Фото: Влад КОМЯКОВ

Капризная сибирская погода на этой неделе снова покажет свой характер: сибиряков снова ждут температурные качели. Об этом рассказали в новосибирском гидрометцентре.

- Во вторник, 12 октября, в Новосибирске днем будет плюс 2 - плюс 4 градуса, ночью похолодает до минус трех - минус 5 градусов, - сообщили в новосибирском гидрометцентре. - А в среду, 13 октября, начнет теплеть: днем будет уже плюс 3 - плюс пять градусов. НО вместе с потеплением в регион вернутся дожди.

В четверг, 14 октября, днем и вовсе будет плюс пять - плюс 7 градусов. А вот ночью похолодает до 0 градусов и пойдет дождь с мокрым снегом.

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