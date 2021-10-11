В Новосибирске иномарка сбила 8-летнего мальчика

Мальчик пострадал в аварии. Фото: ГИБДД по Новосибирской области.

Серьезная авария произошла в понедельник, 11 октября, в Октябрьском районе Новосибирска: там в 17.00 иномарка сбила ребенка.

- 41-летний водитель на Hyundai Getz ехал по улице Федосеева в сторону улицы Кулагина, - пояснили в ГИБДД Новосибирской области. - У дома №181 на улице Бориса Богаткова он сбил восьмилетнего мальчика, который переходил проезжую часть рядом с нерегулируемым пешеходным переходом.

Удар был настолько сильным, что ребенок пострадал: с предварительным диагнозом «ушиб мягких тканей головы» врачи «Скорой помощи» доставили его в больницу. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

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