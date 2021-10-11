В Новосибирской области работают 93 пункта вакцинации от коронавируса

Вакцинация в регионе идет полным ходом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирской области продолжается активная кампании по вакцинации граждан против коронавируса. Министерством здравоохранения Новосибирской области развернуто 93 пункта вакцинопрофилактики во всех взрослых поликлиниках города и области. Из них 40 в Новосибирске и 53 в области, а также 18 мобильных пунктов на территории города и 11 мобильных пунктов в области.

В администрации региона добавили, что для выездной вакцинации сотрудников предприятий задействованы 97 мобильных бригад. Дефицита вакцины в Новосибирской области нет, так как в общей сложности в регион поступило более 1 175 000 доз.

С актуальным перечнем действующих пунктов вакцинации можно ознакомиться на интерактивной карте, созданной министерством цифрового развития и связи Новосибирской области. Карта охватывает весь регион, включая самые отдаленные районы. Сервис позволяет, в частности, узнать время работы пунктов вакцинации, номер телефона для записи, сроки подготовки результатов тестов и другую информацию.