Новосибирец перевел мошенникам два миллиона рублей, спасая страницу на «Госуслугах»

Парень написал заявление в полицию. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Мошенники украли у новосибирца 2 миллиона рублей. Об этом КП-Новосибирск рассказал источник в правоохранительных органах.

— 25-летнему парню мошенники позвонили с московских номеров. Они начали рассказывать ему о том, что неизвестные пытались взломать его страницу на сайте «Госуслуги». Парень им поверил и сообщил всю личную информацию, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Мошенникам удалось оформить на сибиряка несколько кредитов в общей сумме на 2 миллиона 168 тысяч рублей.

Парень написал заявление в полицию. Следователи возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ — «Кража». Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

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