Погода в Новосибирске на 12 октября 2021 года: дождь и мокрый снег

В Новосибирске снова будет снег.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Погода в Новосибирске на 12 октября 2021 года: будет еще холоднее. Об этом сообщают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.
— Днем в Новосибирске потеплеет +2…+4 градуса, ночью — -3...-5.Переменная облачность, преимущественно без осадков. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.
В Новосибирской области будет +1…+6 градусов. По западу региона обещают осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром при прояснениях туманы.
«Яндекс.Погода» обещает пасмурный день, под вечер ненадолго выглянет солнце. Днем будет 0…+3 градуса.
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