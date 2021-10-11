Мужчина написал заявление в полицию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новосибирский подполковник МВД перевел мошенникам больше миллиона рублей. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах.

— Мужчине позвонили с московских номеров и представились сотрудниками банка. После чего мошенники украли с его счета 1 миллион 100 тысяч рублей, -рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Сибиряк тут же обратился в полицию. Следователи возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ — «Кража». Сейчас они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что это не первый случай в столице Сибири. В августе этого года стало известно, что аферисты за сутки украли у новосибирцев 2,7 миллиона рублей. Они так же представляли сотрудниками банка и предлагали «обезопасить» счета горожан.

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