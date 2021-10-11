Житель Новосибирска снял ролик про Октябрьский мост и стал звездой

Ролик быстро стал популярным. Фото: скриншот из видео

В Новосибирске видео с ремонтом Октябрьского моста набрало 1,8 миллиона просмотров. Ролик опубликовал сибиряк Александр на своей странице в «Instagram».

Мужчина был настолько впечатлен долгожданным ремонтом Коммунального моста, что поставил на свой ролик популярную озвучку.

— Уху-ху-ху, я не понял, це шо — Таймс-сквер, господи, — восхищается сибиряк.

В разговоре с «КП-Новосибирск» Александр рассказал, что снял ролик исключительно для себя и не преследовал цели стать популярным.

— Удивился, что мое видео вызвало такой ажиотаж! — поделился с КП-Новосибирск мужчина.

Александр также посетовал на ремонт дорог в Новосибирске и заявил, что их реставрируют неправильно.

— Если дороги и начинают ремонтировать, то почему-то осенью, когда идут дожди и вокруг лужи. Если делать дороги летом, то они прослужат дольше, — отметил Александр.

Теперь, когда видео собрало много просмотров, мужчина иронизирует, что стал звездой и может начинать продавать рекламу. Хотя в ближайшем времени он развивать дальше свою страничку не планирует.

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