Сибиряк со шрамом на лице приставал к третьеклассницам

Ориентировка появилась в социальных сетях. Фото: "Полезный Новосибирск"

Новосибирские правоохранители начали розыск мужчины со шрамом и татуировками на лице, который приставал к третьеклассницам возле школы в Заельцовском районе. Об этом «КП-Новосибирск» рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

— Да, информация об неадекватном мужчине нам поступала, — сообщили КП-Новосибирск в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Мужчину заметили 8 октября рядом со школой №120. Он подошел к двумдевочкам и предложил проводить их до дома. После отказа, неизвестный продолжал преследовать школьниц и пытаться завести разговор.

Информация начала распространяться по социальным сетям и родительским чатам. Судя

по ориентировке новосибирец примерно 40-45 лет, его рост составляет 165-170 сантиметров.

Так же в МВД рассказали, что в настоящее время проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства и подробности произошедшего.

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