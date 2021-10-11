«Жутко тошнило и поднялась температура»: жительница Новосибирска отравилась сэндвичами из супермаркета

У женщины поднялась температура. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жительница Новосибирска Екатерина отравилась сэндвичем с курицей.Она купила его в одном из крупных супермаркетов.

— Утром готовить времени особо нет, а мне нужно было собираться на работу. Зашла в этот злосчастный магазин и мне очень приглянулся сэндвич с курицей. Он еще и стоил 99 рублей — дешево и сердито, — рассказала КП-Новосибирск Екатерина.

По словам девушки, через два часа после еды у нее сильно поднялась температура и началась тошнота. Работу, в связи с этим, пришлось пропустить.

— Самое смешное и страшное одновременно заключается в том, что это уже далеко не единичный случай. Стоит почитать отзывы и понять, что этот магазин «звезд с неба не хватает», — иронизирует жительница Новосибирска.

Екатерина также рассказала, что похожая ситуация произошла с ее подругой в том же самом магазине. Девушка купила блинчики с мясом и чуть было не пополнила ряды отравившихся.

— Подруга у меня терпеть подробное не будет, это я неконфликтная. Она запах просрочки сразу почувствовала и отнесла блины обратно в магазин. Ей вернули деньги и пообещали разобраться в ситуации, но, как можно видеть, не разбираются и даже не собираются это делать, — сетует сибирячка.

КП-Новосибирск обратилась за комментарием к юристу Александру Руфу. Он рассказал, что в случае отравления в магазине, пострадавшему нужно незамедлительно направить жалобу в Роспотребнадзор.

— Сразу идти и писать заявление в полицию не стоит. Нужен факт того, чтобы вы отравились именно в том магазине, на который жалуетесь. Роспотребнадзор в данном случае проводит экспертизу и устанавливает причастность супермаркета к вашему отравлению. Позже это дело рассматривается в суде, по результатам которого магазин обязуют выплатить пострадавшему затраты на лечение, восстановление, проведение экспертиз, а также компенсировать моральный ущерб, — рассказала КП-Новосибирск Александр Руф.

Эксперт добавил, что помимо компенсации пострадавшему, суд может потребовать закрытия магазина на срок до 90 дней. За это время руководство должно устранить все выявленные нарушения

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