В Новосибирске появилась новая скульптура — Кот Ученый

Скульптура стала новой достопримечательностью Железнодорожного района. Фото: «Гражданский патруль»

В Новосибирске на улице Сибирской, 33 появился Кот Ученый. Деревянную скульптуру создали из больного дерева буквально за пару дней.

— Кота создал скульптор Илья Давыдов по заказу депутата Ростислава Антонова. Кот олицетворяет собой стремление к знаниям и искусству. Кто-то называет его Кот Баюн из-за волшебной арфы, которую он держит в своих лапках, кто-то просто ласково — котик, — рассказали в пресс-службе общественной организации «Гражданский патруль».

Найти Ученого Кота рядом с офисом «Гражданского патруля», школой № 168 и гимназией № 4. Местным жителям он уже полюбился — люди каждый день с ним фотографируются.

Смотреть видеосюжет Кот Учёный. Процесс создания

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