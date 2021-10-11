Новосибирские белки начали линять к зиме

Сейчас белки как никогда активны Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске лесные жители начали готовиться к зиме. Так, свой мех принялись менять белки. Подробнее об этом процессе КП-Новосибирск рассказал ученый Алексей Яновский.

— Все звери начинают готовиться к зиме и меняют свой мех. Но, что касается новосибирских белок, им характерна рядность в окраске, поэтому не всегда можно определить то ли она уже линяла, то ли это ее такая темная окраска сохранилась на зиму. Полный спектр от чисто белых до абсолютно черных. Но чаще всего дикий такой тип: серая спинка, белое брюшко и рыжеватый хвостик, — заявил специалист.

Биолог также отметил, что в воскресенье, 10 октября, он видел в Академгородке небольшую белку, предположительно этого года рождения, которая была без признаков линьки. Также он добавил, что белки достаточно активны сейчас и в снег, и в дождь, хотя обычно в этот период они уже прячутся в своих жилищах.

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