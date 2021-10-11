Сибиряк украл бутылку водки и пытался отбиться от охранников

Фото предоставлено Агенством Безопасности ГВАРДИЯ.

9.10.2021г. в 10:28 кнопка тревожной сигнализации была нажата в алкомаркете, находящемся на ул. Авиастроителей. Прибывшим на вызов бойцам ГБР продавцы рассказали, что поймали мужчину, который хотел украсть бутылку водки. При задержании воришка решил переквалифицироваться в хулиганы - повел себя агрессивно, оказал сопротивление охранникам и попытался вступить с ними в драку. Задержанный бойцами ГБР оборотень-нарушитель был передан полицейским.

9.10.2021г. в 15:33 в другом магазине по продаже алкогольной продукции, расположенном на ул. Урицкого, между покупателем и продавцом вышел сущностный спор на философскую тему о первичности. Покупатель настаивал на том, что сначала ему должны подать пиво, а потом он рассчитается за него, а продавец утверждал обратное: «сначала деньги, потом пиво». В присутствии бойцов ГБР спор разрешился в пользу продавца. Мужчина рассчитался за товар, после чего получил приобретенный напиток.

9.10.2021г. еще один конфликт, переходящий в хулиганство, урегулировали гвардейцы в 19:01 - сигнал тревоги пришел с автомойки, расположенной на проспекте Дзержинского. Уволенный ранее сотрудник явился на работу и устроил скандал, щедро рассыпая ненормативную лексику в адрес отсутствующего руководства. Бойцы группы быстрого реагирования не стали задерживать матершинника, а просто выпроводили его с объекта.

10.10.2021г. в 06:27 утра группу быстрого реагирования ГВАРДИИ вызвали в ресторан, расположенный на Красном проспекте - пьяный мужчина пытался зайти в помещение, в котором проводилась санитарная уборка. Бойцы ГБР вывели мужчину на улицу, разъяснив, почему его не пускают в ресторан.

10.09.21г. в 16:18 в супермаркете на ул. Кропоткина бойцы ГБР задержали мужчину, похитившего палку колбасы стоимостью 400 рублей. Администрация торговой точки позволила воришке рассчитаться за товар, после чего он был отпущен.

10.09.21г. в 18:06 бойцы ГБР ГВАРДИИ выпроводили мешавшего работать пьяного мужчину из бара, расположенного на ул. Кирова в Октябрьском районе, а в 00:36 за аналогичное правонарушение - другого мужчину из магазина, находящегося на ул. Троллейная.