В Новосибирске Бугринский мост загружен лишь на 30-40%

По мнению экспертов, нужно уделить скоростной режим на мосту Фото: Алена МАРТЫНОВА

Вячеслав Ашурков считает, что в Новосибирске Бургинский мост загружен всего на 30-40%. Хотя изначально планировалось, что он освободит город от пробок, но увы, этого не произошло. Об этом он рассказал корреспонденту КП-Новосибирск.

— Исходя из сегодняшней ситуации в том виде, в котором сейчас есть мост и как он запроектирован понятно, что мы перегоняем на Ипподромскую транспорт. Не будет съездов на улицу Большевистскую. Оборвав мост на Большевистской, это не дало нужного эффекта. Необходимо возобновлять весь этот проект и полноценно делать до конца, — рассказал КП-Новосибирск руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков.

По его словам, без всех этих спусков вся концепция центрального моста сразу теряет позиции, становится слабой. По его мнению, мосты делаются не только для того, чтобы пересекать реку, а и для улучшения транспортной развязки. Ашурков уверен, что этого у Бугринского моста не получилось, а все из-за того, что проект до конца не продуман.

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