В Новосибирске 48-летней женщине удалили опухоли весом 30 килограммов

Одна из опухолей оказалась злокачественной. Фото: https://zdrav.nso.ru/

Хирурги Новосибирского окнодиспансера прооперировали 48-летнюю пациентку, в животе которой обнаружили три огромные опухоли. Женщина жила с ними несколько лет, но не обращалась к врачам. Сибирячка набрала вес, у нее раздулся живот, мешая свободно двигаться. Только недавно она решила пойти в поликлинику.

— После осмотра женщину направили на консультацию в онкодиспансер. На первичном приеме мы сразу же госпитализировали ее в наше отделение. В ее брюшной полости выявили три гигантских новообразования под 30 сантиметров. Опухоли исходили из яичника и матки. Они занимали всю брюшную полость и забрюшинное пространство. От такого соседства страдали внутренние органы — почки, кишечник, желудок. Кроме того, от такого многолетнего сдавливания пострадали вены и сосуды всех органов, — рассказал заведующий онкогинекологическим отделением Вираб Сисакян.

К счастью, операция прошла успешно, пациентка уже выписалась из больницы. Сибирячке удалили матку, придатки и яичники вместе с опухолями, которые весили больше 30 кг. Одна из опухолей оказалась злокачественной. Потому врачи напоминают каждый год посещать гинеколога, проходить УЗИ и сдавать анализы на онкоцитологию.

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