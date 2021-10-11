В Новосибирске задержали 14 представителей запрещенного в России движения «АУЕ»

Трое из группировки отправлены на домашний арест и под стражу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новосибирская полиция задержала 14 сторонников движения «АУЕ», которая запрещена на территории РФ. Об этом на оперативном совещании рассказал заместитель начальника ГУ МВД России по Новосибирской области Кирилл Травин.

— 5 октября 2021 года были задержаны 14 человек — им от 15 до 20 лет, все они приверженцы криминальной субкультуры «АУЕ» и придерживаются националистических взглядов, — передает слова Травина «ТАСС».

Задержанных отправили под стражу, некоторых поместили на домашний арест.

Известно, у нарушителей порядка нашли и изъяли бейсбольные биты, наклейки с нацисткой атрибутикой, а еще охотничьи ножи.

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