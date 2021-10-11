В Новосибирске мужчина упал в яму на месте ремонта теплотрассы.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Новосибирске на улице Вертковской мужчина провалился в яму на месте ремонта теплотрассы. Информацию об этом озвучили на оперативном совещании в правительстве в понедельник, 11 октября. В СГК корреспонденту КП-Новосибирск рассказали подробности случившегося.
— 8 октября в 20:35 на телефон диспетчера теплосетей СГК поступила информация о том, что мужчина провалился в размыв над теплотрассой напротив дома Вертковская, 40. Сотрудники аварийной бригады немедленно выехали. На момент их приезда на месте никого не было, к нам никто не обращался. О пострадавшем и его состоянии нам пока ничего не известно, — уточнили КП-Новосибирск в СГК.
В компании добавили, теплосеть на Вертковской не принадлежит СГК. Представители компании направили запрос в Росреестр, чтобы установить ее законного владельца.
— Это теплотрасса подает теплоноситель частному сектору в районе улиц Вертковская, Станиславского, Тихвинская, — пояснили КП-Новосибирск в пресс-службе СГК.
Известно, теплотрассу оперативно отключили от магистральной сети, а место размыва огородили. В настоящее время ремонт завершен, отключений нет.
На оперативном совещании в правительстве сообщали, что мужчину, который провалился в яму, госпитализировали.
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