Стало известно, сколько классов закрыли на карантин по ковиду в Новосибирской области

За последнюю неделю 41 класс был направлен на карантин Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, сколько классов в Новосибирской области закрыли на карантин из-за ковида и ОРВИ. Об этом корреспонденту КП-Новосибирск в понедельник, 11 октября, рассказал министр образования по региону Сергей Федорчук.

— В Новосибирской области из-за ковида закрыты 173 класса, болеют 189 детей, на карантин по ОРВИ ушли 86 классов — 215 детей, — сообщил КП-Новосибирск министр образования Сергей Федорчук.

Также известно, что 18 школьных сотрудников направили на карантин, у них выявили коронавирус.

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