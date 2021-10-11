В Новосибирске за сутки от коронавируса умерли 15 человек: самому младшему было 47 лет

За сутки коронавирусом заразились 177 человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

11 октября оперативный штаб Новосибирской области сообщил, что за последние сутки от коронавируса умерли еще 15 человек.

— Это были шесть мужчин в возрасте 47, 66, 67, 75, 84 и 95 лет и женщины в возрасте 54, 64, 68, 74, 80, 82, 82, 84 и 85 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 3 127 человек, — сообщили в областном оперштабе.

Коронавирус за последние сутки в регионе диагностировали еще у 174 человек, с выздоровлением выписали 32 пациентов.

Всего в Новосибирской области с начала пандемии зарегистрировано 65 473 случая коронавируса, в том числе у 5 733 детей. С выздоровлением уже выписаны в сумме 51 502 пациента.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2 359 пациентов, в том числе 48 детей. В отделениях реанимации находятся 288 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 48 пациентов.

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