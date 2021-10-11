В Новосибирске нашли тело недоношенного младенца. Фото: Олег ЗОЛОТО

В одной из квартир в Октябрьском районе Новосибирска нашли тело недоношенного младенца. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердили в региональном СК.

— По факту обнаружения тела недоношенного младенца проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, — рассказали корреспонденту КП-Новосибирск в СК РФ по Новосибирской области.

Как пишут СМИ, труп недоношенного ребенка был спрятан в шкафу. По словам роженицы, она планировала захоронить тело. Информация о произошедшем уточняется.

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