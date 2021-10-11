Пьяный новосибирец избил семью из-за «лягушек» во дворе дома

Мужчине не понравились появившиеся парковочные «лягушки» Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске на парковке дома по улице Дмитрия Донского, 30 между новосибирцами произошла драка. Причиной потасовки стала то, что пьяный мужчина выразил недовольство установленными в соседнем дворе парковочными «лягушками». Сообщение об этом появилось в СМИ.

— От гражданки, проживающей по адресу улица Дмитрия Донского, 30, поступило заявление, которое было принято в установленном порядке. По факту порчи имущества и нанесения телесных повреждений ее супругу со стороны некого гражданина в настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Известно, что недовольный мужчина начал приставать к семейной паре и угрожать расправой из-за установленных двух «лягушек» на парковке. Пострадавшие пытались объяснить мужчине, что это территория их дома, которую они обслуживают. Но злоумышленнику было все равно и он начал угрожать, что повредит машину сибирячки. Вечером, когда пара гуляла во дворе дома, он напал на них, повредил имущество и избил, а также он хотел задушить их собаку.

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