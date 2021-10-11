Под Новосибирском на пожаре погибла 88-летняя пенсионерка. Фото: СК РФ по Новосибирской области.

В понедельник, 11 октября, в Искитимском районе вблизи станции Евсино загорелась квартира в пятиэтажке. На место происшествия работали сотрудники ГУ МЧС по Новосибирской области.

— В ходе тушения пожара огнеборцы нашли тело 88-летней пенсионерки. По предварительным данным, причина возгорание — короткое замыкание. Оно произошло в розетке, к которой было подключено зарядное устройство. На место трагедии работают следователи и сотрудники МЧС, — сообщили в СК РФ по Новосибирской области.

По данным МЧС, площадь пожара составила 1 квадратный метр — горели домашние вещи и диван.

Точную причину ЧП установят дознаватели МЧС. Назначены пожаро-техническая и судмедэкспертизы.

По факту ЧП в Следственном комитете проводится проверка. После нее примут решение в соответствии с законом.

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