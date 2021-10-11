Под Новосибирском сгорела баня

Пожарные ликвидировали огонь за 8 минут Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске на улице Советская с селе Каменка загорелась баня. Инцидент произошел вечером 10 октября. Огонь повредил и жилой дом. На место выезжали огнеборцы. Инцидент прокомментировали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

— В результате пожара огнем повреждены предварительно баня, кухня и кровля дома на общей площади 54 кв.м. За 8 минут возгорание было локализовано, — рассказали КП-Новосибирск в ведомстве.

Еще через 6 минут пожарные ликвидировали открытое горение. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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