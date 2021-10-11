В центре Новосибирска перевернулась легковушка. Фото: "АСТ-54".

Жесткое ДТП произошло в центре Новосибирска. Вечером в воскресенье, 10 октября, там перевернулся автомобиль. Кадры с места аварии появились в соцсети.

— ДТП произошло на Красном проспекте у часовни на фоне открыточного вида города. Участники аварии проломили знаменитый металлический забор. У одной из машин оторвалось колесо, а сама легковушка перевернулась на крышу. Другой автомобиль, «Ладу Приору», отбросило на тротуар, машина получила критические повреждения, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ-54».

Известно, на месте ЧП работали экстренные службы.

В ГИБДД обстоятельства происшествия пока не прокомментировали. Информация уточняется.

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