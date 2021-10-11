Из Новосибирска в Тобольск запустят прямой авиарейс

Полеты начнутся с 5 ноября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авиакомпания S7 с 5 ноября будет выполнять прямые и регулярные рейсы из Новосибирска в Тобольск. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

— Полеты будут осуществляться дважды в неделю — по понедельникам и пятницам. Вылет из аэропорта Новосибирска в 14:05, прилет в аэропорт Тобольска в 14:00 по местному времени. Обратный рейс вылетает в 14:45 и приземляется в Новосибирске в 18:35, — заявила авиакомпания.

Самолеты будет принимать новый аэропорт Тобольска «Ремезов». Уже сейчас можно приобрести билеты на самолет.

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