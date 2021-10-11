В Новосибирске 30-летний мужчина погиб от удара током в сауне. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В сауне, расположенной в Центральном районе Новосибирска произошла трагедия. Там от удара током погиб 30-летний мужчина. О ЧП, которое случилось в субботу, 9 октября, рассказали в СК РФ по Новосибирской области. По факту гибели новосибирца в ведомстве возбудили уголовное дело.

— Вечером 9 октября компания гостей отдыхала в сауне Банкетного комплекса. Во время отдыха один из посетителей взялся за поручень лестницы бассейна, и его ударило током. Из-за этого 30-летний новосибирец погиб на месте, — говорится в сообщении ведомства.

На месте трагедии работала следственно-оперативная группа. Сейчас сотрудники СК проводят комплекс мер, направленных на выяснение обстоятельств случившегося.

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