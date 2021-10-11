Погода в Новосибирске на 11 октября 2021 года: возможен дождь с мокрым снегом

Рассказываем, какой будет погода в Новосибирске 11 октября 2021 года.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Погода в Новосибирске 11 октября 2021 года будет прохладной и ветреной. Об этом сообщили синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.
— В городе ожидается переменная облачность, возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер будет северный, с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха составит +1…+3 градуса, — говорится в сообщении метеорологов.
По данным «Яндекс Погоды» в Новосибирске 11 октября будет пасмурно, а также пойдет дождь с мокрым снегом. Температура воздуха днем составит 0…+ 1 градусов. Ветер будет дуть северо-западный 4,8 метров в секунду, а атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба.
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