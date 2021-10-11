Пробки в Новосибирске на утро 11 октября 2021 года: затор на улице Титова

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 11 октября 2021 Фото: Влад КОМЯКОВ

Пробки в Новосибирске на утро 11 октября 2021 года: затор образовался на улице Титова. Также сложно проехать по улицам Троллейной и Плахотного. Об этом сообщает «2ГИС».

В пробках стоят водители на улицах Котовского, Станиславского и Ватутина. Сложно проехать по улицам Немировича-Данченко, проспекту Карла Маркса и улице Блюхера. Затруднено движение по улицам Вертковской и Сибиряков-Гвардейцев.

На правом берегу города водители стоят в пробке на Большевистской — здесь сложно проехать в сторону Речного вокзала. Кроме того, сложно проехать по улицам Восход, Никитина и Кирова.

По информации «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро понедельника, 11 октября, достиг 6 баллов.

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