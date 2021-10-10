Уехал на учебу и пропал: в Новосибирской области ищут 20-летнего парня в синей куртке

В Новосибирской области ищут 20-летнего Антона Вячеславовича Иваненкова. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Новосибирской области ищут 20-летнего Антона Вячеславовича Иваненкова. Парень пропал еще в пятницу, 8 октября. В тот день он как обычно ушел на учебу, однако позже выяснилось, что на занятиях он не появлялся и вообще уже некоторое время имеет проблемы в учебном учреждении. Какое-то время в день исчезновения он еще был на связи с родными, однако потом отключил телефон и вышел из соцсетей. Сейчас его поисками занимаются волонтеры и полиция.

— Приметы: рост 185 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы, серо-зеленые глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск». — На момент своего исчезновения молодой человек был одет в синюю куртку с белой отделкой на карманах, черные спортивные брюки, темно-серые кроссовки и черно-синюю шапку с белой полосой и надписью.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может быть Антон или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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