«Жуйте это сами!»: сибирячку возмутил некачественный фарш

В фарше были одни жилы. Фото: "Фламп"
Сибирячку возмутил некачественный фарш. Она купила его, чтобы приготовить ужин. Однако качество продукта безумно ее разочаровало
— Ребята, вы это называете фаршем категории А, серьезно? Я 15 минут выковыривала эти жилы из него и это только с половины, то есть с 250 грамм целая куча жил, что на руке не помещается. Жуйте сами это. Пришлось отдать это месиво соседской собаке, — написала гневный отзыв женщина на «Flamp».
Компания производитель ответила на комментарий об их продукции.
— Спасибо за сигнал! Мы обязательно разберемся в ситуации, — написал работник компании.
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