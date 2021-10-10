«Жуйте это сами!»: сибирячку возмутил некачественный фарш

В фарше были одни жилы. Фото: "Фламп"

Сибирячку возмутил некачественный фарш. Она купила его, чтобы приготовить ужин. Однако качество продукта безумно ее разочаровало

— Ребята, вы это называете фаршем категории А, серьезно? Я 15 минут выковыривала эти жилы из него и это только с половины, то есть с 250 грамм целая куча жил, что на руке не помещается. Жуйте сами это. Пришлось отдать это месиво соседской собаке, — написала гневный отзыв женщина на «Flamp».

Компания производитель ответила на комментарий об их продукции.

— Спасибо за сигнал! Мы обязательно разберемся в ситуации, — написал работник компании.

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