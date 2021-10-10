«Думали сэндвич с омлетом, а оказался с плесенью»: сибирячка купила испорченный бутерброд

Хлеб оказался испорченным. Фото: "Фламп"
Сибирячка купила испорченный бутерброд в одном из магазинов города. Она уже не первый раз заходит в него и покупает именно этот сэндвич.
— Сегодня ребята разочаровали, мягко говоря. Купили сэндвич с омлетом ,а хлеб оказался с плесенью, — возмущается девушка.
По словам сибирячки, возвращаться в этот магазин она больше не планирует.
В комментариях новосибирцы поддержали решение покупательницы:
— Ужасно!
— Не ходите туда больше.
— Ладно бы просто не увидели, но он же поджарен.
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