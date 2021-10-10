«Думали сэндвич с омлетом, а оказался с плесенью»: сибирячка купила испорченный бутерброд

Хлеб оказался испорченным. Фото: "Фламп"

Сибирячка купила испорченный бутерброд в одном из магазинов города. Она уже не первый раз заходит в него и покупает именно этот сэндвич.

— Сегодня ребята разочаровали, мягко говоря. Купили сэндвич с омлетом ,а хлеб оказался с плесенью, — возмущается девушка.

По словам сибирячки, возвращаться в этот магазин она больше не планирует.

В комментариях новосибирцы поддержали решение покупательницы:

— Ужасно!

— Не ходите туда больше.

— Ладно бы просто не увидели, но он же поджарен.

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