Мухи были везде. Фото:«Flamp».

Жителя Новосибирска возмутили насекомые в кофейне. Парень решил позавтракать в уютном заведении, но был недоволен огромным количеством мух. По его словам, они были везде.

— Место с каждым годом становится все хуже. Официанты подходят все дольше, цены растут, мухи плодятся. Они были повсюду. Почему нельзя повесить липкие ленты? — пишет сибиряк на сайте «Flamp».

На фото, приложенных к отзыву, видно несколько мух. Они небольшие, но мешают посетителям. Ползают по меню, столу и могут сесть в тарелку с едой.

По словам парня, единственное, что ему понравилось это официантка. Она старалась максимально быстро обслужить его. Скорее всего, сибиряк больше не придет сюда есть.

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