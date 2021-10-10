«Начинка пропала, а крем пожелтел»: сибирячка пожаловалась на испорченные эклеры из магазина

Пирожные оказались испорченные. Фото: «Flamp».

Сибирячка пожаловалась на испорченные эклеры из магазина. Женщина купила их домой к чаю. Когда начала есть, то поняла, что они испорчены.

— Когда начали есть, поняли они кисло горькие, начинка в эклерах пропала, творожный крем пожелтевший, запах кисловатый, — пишет покупательница на сайте «Flamp».

По словам сибирячки, она планирует писать жалобу в Роспотребнадзор.

Тем не менее магазин ответил женщине на отзыв.

— Спасибо, что рассказали о случившейся проблеме. Мы очень обеспокоены вашим отзывом. Наша цель — угощать гостей только качественным продуктом! Подскажите, пожалуйста, в какое время приобретали десерт и сохранился ли чек? Также оставьте номер вашего телефона для связи в личных сообщениях, — написал в ответ менеджер из магазина.

Так же фирма пообещала провести служебную проверку на предприятии.

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