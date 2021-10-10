Новосибирцы пожаловались на незаконную свалку асфальта в Дзержинском районе

Новосибирцы пожаловали на незаконную свалку асфальта. Фото: "АСТ-54"
Новосибирцы пожаловали на незаконную свалку асфальта около дачных домиков в Дзержинском районе города. По словам сибиряков, она появилась там после проведенных недавно дорожных работ.
— После ремонта улицы Волочаевской в ближайшем лесочке появились кучи асфальта, — написали очевидцы в паблике Вконтакте «АСТ-54».
Местные жители отмечают, что из-за образовавшего затора на улице регулярно стали собираться пробки, а иногда из-за захламленной дороги к домам не могут подъехать даже спецавтомобили.
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