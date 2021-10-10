В Новосибирскую область придет похолодание до -8 градусов

В Новосибирской области ожидается похолодание до -8 градусов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области ожидается похолодание до -8 градусов. Синоптики прогнозируют такой ощутимый спад температуры уже в начале следующей недели.

— В понедельник, 11 октября, в Новосибирской области ожидается переменная облачность. Температура воздуха опуститься до -2…+3 градусов ночью, при прояснениях возможно понижение до -7, +1…+6 градусов днем. Местами будут возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, местами возможны порывы до 14 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Во вторник, 12 октября, будет преимущественно без осадков, ночью возможны небольшой дождь и мокрый снег. Температура воздуха ночью опуститься до -3…+2 градусов, при прояснениях возможно понижение до -8 градусов. Днем потеплеет до +1…+6 градусов.

Синоптики сервиса Яндекс.Погода такого сильного похолодания не прогнозируют. Однако в целом обещают, что начало недели для сибиряков станет пасмурным и дождливы

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