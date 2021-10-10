В Новосибирске от коронавируса умерли еще 12 человек: среди них 39-летний мужчина

В Новосибирской области за прошедшие сутки коронавирус диагностировали еще у 180 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирской области за прошедшие сутки коронавирус диагностировали еще у 180 человек. Об этом сообщили в областном оперштабе в воскресенье, 10 октября. Всего с момента начала пандемии в регионе зарегистрировано 65 299 случаев коронавируса, в том числе у 5 698 детей. С выздоровлением были выписаны уже 51 470 пациентов, 39 из них — за последние сутки.

— Скончались еще двенадцать пациентов: мужчины в возрасте 39 лет, 44 года, 46 лет, 65 лет, 68 лет, 83 года, 83 года, 85 лет и женщины в возрасте 51 год, 62 года, 65 лет, 70 лет, — сообщили в оперштабе. — Всего в регионе ковид унес жизни 3 112 человек.

Сейчас в больницах города и области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2 237 пациентов, в том числе 42 ребенка. В реанимации находятся 266 человек, к аппаратам ИВЛ подключен 41 пациент.

В регионе также продолжает действовать режим повышенной готовности — он был продлен до конца ноября. Необходимо соблюдать социальную дистанцию и носить маски во всех общественных местах, включая транспорт.

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