В Новосибирске женщина-водитель «Лады» оказалась в больнице после ДТП

В Новосибирске пассажирка «ВАЗа» пострадала в ДТП с «Тойотой». Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске пассажирка «ВАЗа» пострадала в ДТП с «Тойотой». Авария случила на Бердском шоссе в Советском районе города.

— Вечером, 9 октября, напротив клиники им. Мешалкина хэтчбек ВАЗ-2114 столкнулся с седаном Toyota Corona Premio, стоявшим в правом ряду после предыдущего ДТП с участием кроссовера Porsche, — сообщает паблик Вконтакте «Инцидент Новосибирск».

На месте работали сотрудники ДПС. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

Пострадавшую женщину, находившуюся за рулем отечественного автомобиля, доставили в больницу. На месте ДТП работал экипаж ДПС, все причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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