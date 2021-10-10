В Новосибирской области доля контрафактного табака составляет 24,5%

В Новосибирской области увеличилась доля контрабандных сигарет. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирской области увеличилась доля контрабандных сигарет. Сейчас она достигла 24%, тогда как в целом по стране этот коэффициент составляет 12,8%.

Как сообщает ассоциация малоформатной торговли со ссылкой на данные исследовательского агентства «TNS Kantar», столь высокие для региона цифры можно объяснить сложным географическим положением и неэффективностью борьбы с контрабандой.

По данным аналитиков, больше всего из числа контрабандного табака — доля белорусских сигарет. Она составляет 42% всего теневого рынка.

В Новосибирской области за первое полугодие 2021 года было изъято 8,7 тысяч пачек нелегальных сигарет.

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