Сибиряк перелез на балкон к своей соседке и просил его впустить, чтобы выйти в подъезд. Фото: "Инцидент Новосибирск"

В Новосибирске мужчина перелез на балкон к своей соседке и просил его впустить, чтобы выйти в подъезд. Инцидент произошел в доме №12 по улице Николая Сотникова. О случившемся девушка рассказала в соцсетях. По ее словам, в подобной ситуации она оказывается уже не в первый раз.

— У него постоянно там много людей, они и ночью перелезают и стучат в балконную дверь ко мне, ничего плохого не делают, но мне страшно, я живу одна, — рассказала сибирячка в паблике Вконтакте «Инцидент Новосибирск».

Девушка добавила, что перелезть на чужой балкон в ее доме не трудно: они сконструированы таким образом, что высота перегородки между балконами разных квартир составляет всего около метра.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.