Погода в Новосибирске на 10 октября 2021 года: снова дожди

Тепло оставалось недолго - снова возвращаются дожди. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Новосибирске на 10 октября 2021 года: после теплой субботы придет прохладное и дождливое воскресенье.

— Днем в Новосибирске потеплеет +7…+9 градусов, ночью — +2...+4. В основном будет без осадков, но во второй половине дня пройдет небольшой дождь. Западный ветер будет дуть со скоростью 4-9, местами до 14 метров в секунду. Такая же погода будет по всей Новосибирской области, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

«Яндекс.Погода» обещает пасмурные день и утро, а к вечеру небольшой дождь. Температура будет около +7...+8 градусов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.