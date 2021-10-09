В Новосибирске за сутки от коронавируса умерли 15 человек: самой старшей было 90 лет

За сутки в сумме заразились 177 человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

В субботу, 9 октября, оперативный штаб Новосибирской области сообщил, что за последние сутки от коронавируса умерли еще 15 человек.

— Умерли семеро мужчин в возрасте 51, 60, 63, 68, 68, 69 и 71 года и женщины в возрасте 60, 60, 61, 62, 63, 71, 87 и 90 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 3 100 человек, — сообщили в областном оперштабе.

Коронавирус за последние сутки в регионе диагностировали еще у 177 человек, с выздоровлением выписали 136 пациентов.

Всего в Новосибирской области с начала пандемии зарегистрировано 65 119 случаев коронавируса, в том числе у 5 635 детей. С выздоровлением уже выписаны в сумме 51 431 пациент.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2 200 пациентов, в том числе 42 ребенка. В отделениях реанимации находятся 267 человек, к аппаратам ИВЛ подключен 41 пациент.

Напомним, в регионе продлили режим повышенной готовности до 30 ноября. Массовые мероприятия запрещены, в общественных местах необходимо носить маску и соблюдать дистанцию 1,5 метра.

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