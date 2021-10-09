Спортсменка из Новосибирска Земфира Алиева объехала пробку за «скорой»

Видео, как Земфира Алиева едет за «скорой», появилось в ее TikTok-аккаунте. Фото: кадр из видео.

Спортсменка из Новосибирска и член сборной России по смешанным единоборствам Земфира Алиева выложила в своем TikTok-аккаунте видео, как она объезжает пробку, следуя за автомобилем «скорой помощи». опубликовала видео, как объезжает пробку на своем премиальном автомобиле за машиной скорой помощи. Ролик привлек внимание группы «АСТ-54».

— Одолеть пробки они смогла лишь нечестным путем. Как думаете, нормально ли так поступать и потом выкладывать это в соцсети? — написали в группе.

Под постом сразу появились возмущенные комментарии, но среди них были и те, кто оправдывал спортсменку:

— Это нормально, если ты — хам. Это ненормально, если ты — человек.

— А что она нарушила? Она же не по встрече за скорой едет? Может она скорую пропустила и продолжила движение, а за ней остальные авто, — пишут люди.

Позже Алиева в беседе с «Вести Новосибирск» объяснила, что не объезжала пробку, а просто следовала за «скорой», которая оказалась перед ней на полосе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.