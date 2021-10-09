В пожаре никто не пострадал.

Днем в субботу, 9 октября, Новосибирске произошел пожар в двух павильонах кафе на улице Хилокской. Из горящего здания шел густой черный дым.

— В 12:46 сотрудники МЧС России локализовали возгорание, предотвратив дальнейшее распространение огня. Еще через несколько минут они ликвидировали открытое горение. Во время тушения пожарные эвакуировали два газовых баллона, — сообщили в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Сейчас пожарные продолжают разбор и проливку обгоревших конструкций, чтобы предотвратить повторное возгорание. Внутри никого из людей не обнаружено, пострадавших нет.

Смотреть видеосюжет В Новосибирске загорелось кафе на улице Хилокской

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