Новосибирску не хватает 650 машин для вывоза снега

Всего на уборку города в этом сезоне выйдут 350-390 машин. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, сколько снегоуборочных машин будет работать на улицах Новосибирска осенью и зимой 2021 года. По данным мэрии, задействованы будут задействованы 350-390 машин, при этом должно их быть около тысячи.

— На сегодняшний день парк спецтехники, предназначенной для содержания улично-дорожной сети зимой, насчитывает 471 машину. Износ техники составляет 85%. Не хватает еще 650 машин, в том числе для замены полностью изношенных, — сообщил пресс-центр мэрии Новосибирска.

В муниципалитет также есть 106 машин для рассыпки реагента «Бионорд» против гололеда и смеси отсева с солью. Зимой планируется привлечь еще около 80 самосвалов и заключить контракты с частными организациями для расчистки дорог.

Напомним, ранее директор ДЭУ №1 Алексей Лыков сообщал, что новосибирские дороги будут очищать от снега новой смесью.

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