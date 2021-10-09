20-летний новосибирец пойдет под суд за создание фирмы-однодневки

20-летний парень попался на организации фирмы-однодневки. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Юный новосибирец отправится под суд за то, что оформил на себя фирму-однодневку. Пойти на преступление он согласился в обмен на деньги. Об этом сообщили в Следственном комитете.

— По данным следствия, в ноябре 2020 года обвиняемый подал в межрайонную инспекцию № 16 ФНС России по Новосибирской области заявление о внесении в единый госреестр юридических лиц сведений о том, что он является руководителем и учредителем ООО «Радикал». Но фактически руководить фирмой он не собирался. Он сделал это за денежное вознаграждение в 30 тысяч рублей, которое ему должен был передать гражданин, который хотел совершать незаконные финансовые операции с помощью «фирмы-однодневки», — рассказали в СУ СК РФ по НСО.

В отношении новосибирца возбудили уголовное дело по статье 173.2 УК РФ. В ближайшее время дело поступит в суд для рассмотрения.

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