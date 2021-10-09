В Новосибирске в 2023 году построят новый детский сад на Родниках

Постройку нового детсада оценивают в 442 миллиона рублей. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Новосибирске в микрорайоне Родники к концу 2023 года построят новый детский сад. Находится он будет на улице Гребенщикова.

— В учреждении будет 17 групп на 320 детей. Пять групп примут малышей от 1,5 до 3 лет, две — от 3 до 4, четыре — от 4 до 5 лет и еще четыре — от 5 до 6 лет. Для ребят 6-7,5 лет будут работать две подготовительные группы. В детском саду будут работать 85 сотрудников, — сообщили в пресс-службе мэрии.

Детский сад построят в рамках национального проекта «Демография». Стоимость проекта оценивают в 442 миллиона рублей. Деньги выделят из городского и федерального бюджетов.

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