36% жителей Новосибирска мечтают никогда не работать

Треть сибиряков отказались бы от работы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новосибирск возглавил рейтинг самых «ленивых» городов России: в нем больше 30% людей никогда не хотели бы работать. Такие данные показал опрос, который провели аналитики ресурса HeadHunter.

— 36% жителей Новосибирской области признались, что хотели бы никогда не работать — это самый высокий показатель в стране, — говорится в отчете исследования.

На втором месте оказалась Свердловская область: там о безработной жизни мечтают 30% опрошенных. На третьем месте — Республика Татарстан с 16%.

Мужчины оказались ленивее женщин — 28% против 22% соответственно. А больше всего перспектива трудиться не нравится людям в возрасте 24-25 лет (28%) и старше 50 лет (27%). А самыми ненавистными профессиями оказались маркетологи, юристы и административный персонал.

Чем же тогда заниматься? Вместо работы большинство респондентов предпочли путешествия (61%), саморазвитие (45%) и хобби (42%).

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