Фестиваль джаза в Новосибирске 13 - 22 октября: программа, кто выступит

На культовом фестивале выступят звезды джаза из Франции, США, Норвегии, Финляндии, Азербайджана и России. Фото: Михаил Афанасьев, phil-nsk.ru

SibJazzFest — международный фестиваль джаза в Новосибирске 13 - 22 октября пройдет в Новосибирской государственной филармонии. Что будет в программе, рассказал генеральный директор Александр Бочарников.

— На открытии фестиваля выступят французский пианист Седрик Онрю, новосибирец Женя Гимер,который сейчас живет в Финляндии, и норвежская певица Триша Бутте. Они дадут несколько совместных концертов, в том числе и для детей. Завершит выступления оркестр имени Олега Лундстрема 22 октября. Всего в программе фестиваля 10 концертов, — рассказал Бочарников изданию «Ведомости законодательного собрания НСО».

SibJazzFest входит в программу национального проекта «Культура». Все концертные программы доступны для обладателей «Пушкинской карты».

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