S7 запустила авиарейсы из Новосибирска в новый аэропорт Тобольска

Рейсы в Тобольск из Новосибирска начнутся с 5 ноября. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С 5 ноября S7 Airlines начнет выполнять прямые регулярные рейсы из Новосибирска в Тобольск — второй по численности город Тюменской области. Самолеты примет новый аэропорт «Ремезов». Авиабилеты на новый рейс уже в продаже. Об этом сообщает пресс-служба компании.

— Полеты будут осуществляться дважды в неделю — по понедельникам и пятницам. Вылет из аэропорта Новосибирска в 14:05, прилет в аэропорт Тобольска в 14:00 по местному времени. Обратный рейс вылетает в 14:45 и приземляется в Новосибирске в 18:35, — говорится на сайте S7 Airlines.

Всех пассажиров садят на самолеты группами. На входе бортпроводники предлагают защитные маски.

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