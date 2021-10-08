В Новосибирске стали массово убирать дорожные ограждения: рассказываем, почему

Жители Советского района Новосибирска сообщают о том, что у них вдоль дорог стали убирать ограждения. Фото: "Навигатор"

Жители Советского района Новосибирска сообщают о том, что в последнее время у них вдоль дорог стали убирать ограждения. Сибиряки недоумевают, с чем связаны такие меры, ведь когда-то заборы, разделяющие проезжую и пешеходную часть дороги, наоборот массово устанавливали. На вопрос горожанам ответили в МКУ «ДЭУ Советского района».

— Директор дорожного учреждения Павел Тороков пояснил, что появление ограждений перильного типа на улично-дорожной сети было продиктовано требованиями ГОСТа для обеспечения безопасности пешеходов. Однако в документ внесли поправки: с апреля 2020 года по новым условиям ограждения не обязательны в тех местах, где между дорогой и тротуаром существует зеленая зона шириной более 1 метра, — сообщает издание «Навигатор».

Оставшиеся на асфальте после уборки ограждений выбоины позже заделают. А сами металлические конструкции пока что будут храниться на складе. Их в скором времени установят на тех участках дорог района, где они необходимы.

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